Евро и российский рубль подорожали к сому. Курс валют на 21 мая

Официальные курсы евро и российского рубля выросли, тенге и юаня — снизились. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро
- Официальный курс Нацбанка — 98,4643 сома (рост — 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 98,31 сома, продажа — 99,31 сома.
Российский рубль
- Официальный курс Нацбанка — 1,0896 сома (рост — 0,7 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,073 сома, продажа — 1,105 сома.
Казахский тенге
- Официальный курс Нацбанка — 0,1709 сома (снижение — 0,18 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1172 сома, продажа — 0,1869 сома.
Китайский юань
- Официальный курс Нацбанка — 12,1118 сома (снижение — 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.