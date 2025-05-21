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Экономика

Евро и российский рубль подорожали к сому. Курс валют на 21 мая

Фото из интернета. На колебания рубля заметно влияют политические новости о переговорах по Украине

Официальные курсы евро и российского рубля выросли, тенге и юаня — снизились. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро

  • Официальный курс Нацбанка — 98,4643 сома (рост — 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 98,31 сома, продажа — 99,31 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Нацбанка — 1,0896 сома (рост — 0,7 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,073 сома, продажа — 1,105 сома.

Казахский тенге

  • Официальный курс Нацбанка — 0,1709 сома (снижение — 0,18 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1172 сома, продажа — 0,1869 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Нацбанка — 12,1118 сома (снижение — 0,11 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329799/
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