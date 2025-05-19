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Экономика

Сом подешевел к рублю, тенге и юаню. Курс валют на 19 мая

Фото из интернета. После резких скачков евро валютный рынок немного стабилизировался

Официальные курсы российского рубля, тенге и юаня выросли, евро — снизился. Доллар остается стабильным. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро

  • Официальный курс Нацбанка — 97,9309 сома (снижение — 0,11 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,37 сома, продажа — 98,37 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Нацбанка — 1,0905 сома (рост — 0,17 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,068 сома, продажа — 1,104 сома.

Казахский тенге

  • Официальный курс Нацбанка — 0,1716 сома (рост — 0,18 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1171 сома, продажа — 0,1858 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Нацбанка — 12,1375 сома (рост — 0,08 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329500/
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