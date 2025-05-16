Кыргызстан полностью обеспечивает себя картофелем

Импорт картофеля в начале 2025 года был направлен исключительно на стабилизацию цен на внутреннем рынке. Кыргызстан полностью обеспечивает внутренний рынок картофелем, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, объем годового урожая составляет 1 миллион 200 тысяч тонн.

«Внутреннее потребление составляет 700 тысяч тонн, 300–400 тысяч тонн идет на семена, около 100 тысяч тонн — на экспорт. В 2025 году импорт картофеля из-за рубежа (в том числе из Китайской Народной Республики) был напрямую направлен на стабилизацию цен на внутреннем рынке, и он своей цели достиг. Потому что из-за спекулятивной ценовой политики посредников в зимний и весенний периоды цена на картофель выросла на 80-90, а в некоторых случаях и до 100 сомов. Это был огромный удар по кошелькам рядовых потребителей (покупателей).

Именно в целях защиты прав потребителей необходимо было стабилизировать цены. При этом объем импортируемого картофеля не достигает и одного процента от внутреннего потребления. Поэтому заявления некоторых депутатов парламента являются необоснованными и не соответствуют действительности», — добавляют в ведомстве.