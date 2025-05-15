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Экономика

Китайский экспорт в ЕС достиг рекордного уровня

В апреле 2025 года экспорт Китая в Европейский союз достиг рекордного уровня, увеличившись на 8,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Общий объем китайского экспорта составил $315,7 миллиарда, несмотря на сокращение поставок в США на 21 процент на фоне новых тарифов, введенных Вашингтоном. Это вынуждает китайских производителей переориентироваться на альтернативные рынки, в том числе европейский.

Особенно заметен рост поставок стали: в апреле объемы экспорта этой продукции выросли на 13,4 процента и достигли максимального значения с сентября 2015 года. По оценкам аналитиков, Европа рискует стать основным направлением для сбыта избыточной китайской продукции.

Согласно данным Евростата, в 2024 году объем импорта товаров из Китая в страны ЕС составил 517,8 миллиарда евро, при этом отрицательное сальдо торгового баланса достигло 304,5 миллиарда евро.

На фоне эскалации торгового противостояния между США и Китаем Европейская комиссия выражает обеспокоенность ростом импорта дешевых китайских товаров, способного нанести ущерб европейским производителям. В этой связи в Брюсселе рассматривается возможность введения защитных мер, включая антидемпинговые пошлины.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329220/
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