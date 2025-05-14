Mercedes перенесет производство самого продаваемого внедорожника GLC в США

Mercedes-Benz перенесет производство внедорожника GLC из Германии в США. Решение объясняется торговой политикой американского президента Дональда Трампа и высокими издержками компании при импорте автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что германский автопроизводитель перенесет производство одного из самых продаваемых в Соединенных Штатах внедорожников GLC в Алабаму. Выпуск GLC на американском заводе должен начаться в конце 2027-го.

Внедорожник GLC является самой популярной моделью Mercedes-Benz в США. В прошлом году автопроизводитель продал 64 тысячи единиц, что на 58 процентов больше, чем в 2023-м.

26 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что страна введет импортные пошлины в размере 25 процентов на все автомобили, произведенные за ее пределами. Ранее действовавшие пошлины в размере 2,5 процента также должны сохраниться, из-за чего новая тарифная ставка будет составлять 27,5 процента. С 3 апреля США ввели 25 процентов пошлины на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка — 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.