Цена на золото снижается. Что происходит в Кыргызстане

Согласно статистике TrandingView, на мировых биржах унция золота начала падать в стоимости. В настоящее время она торгуется по $3 тысячи 283, что в пересчете по официальному курсу Национального банка Кыргызстана составляет 287 тысяч 98 сомов, хотя еще 7 мая цена на золото достигала $3 тысяч 431 (300 тысяч 40 сомов).

Напомним, 22 апреля цена золота на мировых биржах достигла рекорда — $3 тысячи 473. В нашей республике цена золота тоже достигла исторического максимума, взлетев 23 апреля до отметки 300 тысяч 992 сома за унцию.

Сегодня стоимость унции металла, по данным Нацбанка, чуть снизилась, до 293 тысяч 435 сомов.

Напомним, по мнению международных экспертов, рост цен на золото обусловлен вводом торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом.