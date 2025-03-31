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Общество

Рост цен на золото наблюдается на фоне введения пошлин Дональдом Трампом

Цены на золото взлетели выше $3 тысяч 100 за унцию впервые в истории, поскольку обеспокоенность по поводу тарифов президента США Дональда Трампа и потенциальных экономических последствий в сочетании с геополитической тревогой вызвала новую волну инвестиций в этот актив-убежище. Об этом пишет Reuters.

Цены за унцию золота достигли рекордного максимума в $3 тысячи 106,5 за унцию.

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Стоимость золота достигла рекордно высоких значений, прибавив более 18 процентов с начала этого года, извлекая выгоду из своего статуса защиты от экономической и геополитической турбулентности.

Ранее, в этом месяце, оно впервые преодолело отметку в $3 тысячи за унцию — значительный рубеж, который, по мнению аналитиков, отражает растущую обеспокоенность по поводу экономической нестабильности, геополитической напряженности и инфляции.

Растущая цена золота побудила несколько банков повысить свои прогнозы стоимости на этот год.

«На данный момент привлекательность золота как актива-убежища и средства защиты от инфляции еще больше усилилась в свете этих геополитических проблем и неопределенности с тарифами. Мы по-прежнему оптимистично настроены в отношении перспектив золота на фоне продолжающейся глобальной торговой напряженности и неопределенности», — заявили аналитики OCBC.

Goldman Sachs, Bank of America и UBS в этом месяце повысили свои ценовые ориентиры для драгметалла. При этом Goldman Sachs прогнозирует, что золото достигнет $3 тысяч 300 за унцию к концу года по сравнению с $3 тысячами 100.

BofA ожидает, что золото будет продаваться по $3 тысячи 63 за унцию в 2025-м и $3 тысячи 350 за унцию в 2026 году, в отличие от его предыдущих прогнозов в $2 тысячи 750 за унцию на 2025 год и $2 тысячи 625 за унцию на 2026-й.

Дональд Трамп с момента вступления в должность выдвинул планы по введению ряда новых тарифов, направленных на защиту американской промышленности и сокращение торгового дефицита, включая 25 процентов тарифов на импортируемые автомобили и автозапчасти, а также дополнительные 10 процентов на весь импорт из Китая. Он намерен объявить о новом пакете ответных тарифов 2 апреля.

Отметим, в Кыргызстане унция золота сейчас стоит 268 тысяч 89 сомов, или в пересчете на официальный курс $3 тысячи 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324487/
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