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Экономика

В России вводят лимиты на денежные переводы

Лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента вводится в России с 30 мая, эта мера коснется переводов без открытия счета в банке и с электронных кошельков без полной идентификации. Об этом пишет РИА Новости.

В России в мае прошлого года был принят закон, который ограничивает суммой в 100 тысяч рублей максимальный разовый перевод денежных средств, в том числе электронных, без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Как отмечают авторы законопроекта, эта мера должна помочь в борьбе с потоками средств, источник которых неочевиден, а также для сокращения вывода денег за границу.   

Ограничения будут действовать с 30 мая 2025 года.

Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена.

«Клиентов банка закон никаким образом не затрагивает. Он затрагивает исключительно переводы без открытия счета в банке и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация», – отмечает издание.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328268/
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