Электрофильтры на ТЭЦ могут установить уже в 2026 году

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил о своем участии в заседании межведомственной рабочей группы по борьбе со смогом, которое состоялось накануне вечером и продлилось почти до 19.00. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, заседание проходило под председательством главы Минприроды, в нем также в онлайн-режиме участвовали представители городов Оша и Джалал-Абада.

Обсуждались вопросы размещения и функционирования стационарных постов замера качества воздуха. Бекешев отметил, что в ходе заседания выяснилось, что существующих стационарных постов недостаточно, а мобильные пункты для замера уровня загрязненности воздуха отсутствуют.

Также на встрече обсуждался индекс качества воздуха и вопрос установки электрофильтров на ТЭЦ города Бишкека. Согласно презентации заместителя мэра столицы, работы по установке фильтров могут начаться в 2026 году при условии нахождения финансирования.

Поднимался вопрос об автомобильных катализаторах: как стимулировать граждан устанавливать их на машины, где они отсутствуют, или обновлять устаревшие. Депутат Бекешев внес предложение рассмотреть возможность создания муниципальных СТО, где граждане, освобождаемые от налога на транспорт, могли бы в рассрочку установить катализаторы.