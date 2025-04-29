Заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев подписал контракт с компанией «Чайна Роуд энд Бридж Корп.» (КНР) на реконструкцию участка трассы Барскоон — Каракол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подписание состоялось в рамках реализации проекта по улучшению Иссык-Кульской кольцевой автодороги, от села Барскоон до Каракола, участок с 141-го по 216-й километр протяженностью 75 киллометров. Данный проект осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития.

Согласно ему, существующая двухполосная дорога на данном участке будет расширена до четырех полос с устройством межосевых разделителей. Проектом также предусмотрены строительство тротуаров, автобусных остановок, подземных пешеходных переходов, установка уличного освещения в населенных пунктах, реконструкция мостов и устройство арычных лотков.

Начало строительных работ на реконструируемом участке запланировано на конец мая.

Напомним, АБР выделил $109,5 миллиона на реконструкцию участка трассы Барскоон — Каракол. Документ ратифицирован в апреле этого года. $87 миллионов предоставлено в виде кредита на 32 года, $22,5 миллиона — как грант. Общая длина кольцевой — 440 километров.