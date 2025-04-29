01:27
USD 87.45
EUR 99.57
RUB 1.07
Экономика

Подписан контракт на реконструкцию 75 километров автодороги Барскоон — Каракол

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев подписал контракт с компанией «Чайна Роуд энд Бридж Корп.» (КНР) на реконструкцию участка трассы Барскоон — Каракол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Подписание состоялось в рамках реализации проекта по улучшению Иссык-Кульской кольцевой автодороги, от села Барскоон до Каракола, участок с 141-го по 216-й километр протяженностью 75 киллометров. Данный проект осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития.

Согласно ему, существующая двухполосная дорога на данном участке будет расширена до четырех полос с устройством межосевых разделителей. Проектом также предусмотрены строительство тротуаров, автобусных остановок, подземных пешеходных переходов, установка уличного освещения в населенных пунктах, реконструкция мостов и устройство арычных лотков.

Начало строительных работ на реконструируемом участке запланировано на конец мая.

Напомним, АБР выделил $109,5 миллиона на реконструкцию участка трассы Барскоон — Каракол. Документ ратифицирован в апреле этого года. $87 миллионов предоставлено в виде кредита на 32 года, $22,5 миллиона — как грант. Общая длина кольцевой — 440 километров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327818/
просмотров: 2652
Версия для печати
Материалы по теме
Началась реконструкция дороги Суусамыр — Талас — Тараз
Восстановлен проезд на автодороге Мырзаке — Кара-Шоро
Ведутся работы по расчистке последствий камнепада на автодороге север — юг
Начаты работы по открытию перевала Калмак-Ашуу — Минтранс
Японская компания построит тоннель на трассе Бишкек — Ош
Автодорогу Лебединовка — ГЭС-5 расширят до четырех полос
Продолжается строительство автодороги Ала-Бука — Джаны-Базар — Кировка
Автодорога Кунтуу — Шопоков — Бишкек будет расширена и заасфальтирована
Тендер на услуги инженеров различной специализации объявил Минтранс
Часть проспектов Жибек Жолу и Победы закрыта на ремонт. Видео с дрона
Популярные новости
Сельхозпродукцию Кыргызстана будут завозить в&nbsp;Казахстан по&nbsp;&laquo;зеленому коридору&raquo; Сельхозпродукцию Кыргызстана будут завозить в Казахстан по «зеленому коридору»
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;26&nbsp;апреля. Подешевел только картофель Продуктовая корзина Бишкека на 26 апреля. Подешевел только картофель
Коррекция тарифов на&nbsp;электричество будет производиться каждый год&nbsp;&mdash; Минэнерго Коррекция тарифов на электричество будет производиться каждый год — Минэнерго
Доллар и&nbsp;рубль выросли. Курс валют на&nbsp;28&nbsp;апреля Доллар и рубль выросли. Курс валют на 28 апреля
Бизнес
АНО &laquo;Евразия&raquo; построит в&nbsp;Бишкеке большой парк в&nbsp;честь 10-летия ЕАЭС АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС
MEGA объявляет о&nbsp;проведении торгов (открытого аукциона) на&nbsp;реализацию имущества MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества
O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями
Посол Саудовской Аравии в&nbsp;КР посетил клинику доктора Назаралиева Посол Саудовской Аравии в КР посетил клинику доктора Назаралиева
30 апреля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 апреля, вторник
23:40
В 2027 году юбилейный iPhone получит масштабный редизайн и высокую цену
22:45
Узбекистан спецрейсом привезет своих граждан, находящихся в США незаконно
22:26
Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:47
В Бишкеке открылась лаборатория по охране культурного наследия