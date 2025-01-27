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Власть

АБР выделит $109,5 миллиона на реконструкцию дороги Барскоон — Каракол

Азиатский банк развития выделит $109,5 миллиона на реконструкцию участка Иссык-Кульской кольцевой дороги от Барскоона до Каракола. Законопроект одобрен в первом чтении комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что $87 миллионов из этих средств будут предоставлены Кыргызстану в виде кредита на 32 года с восьмилетней отсрочкой по выплатам. Ставка в течение льготного периода составит 1 процент, после истечения восьми лет — 1,5 процента.

Остальные $22,5 миллиона АБР предоставит в качестве гранта.

Отметим, общая протяженность Иссык-Кульской кольцевой дороги составляет 440 километров. На реконструкцию 365 километров Минфин нашел финансирование. Сейчас работы ведутся на 303-м километре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318058/
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