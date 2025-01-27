Азиатский банк развития выделит $109,5 миллиона на реконструкцию участка Иссык-Кульской кольцевой дороги от Барскоона до Каракола. Законопроект одобрен в первом чтении комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что $87 миллионов из этих средств будут предоставлены Кыргызстану в виде кредита на 32 года с восьмилетней отсрочкой по выплатам. Ставка в течение льготного периода составит 1 процент, после истечения восьми лет — 1,5 процента.

Остальные $22,5 миллиона АБР предоставит в качестве гранта.