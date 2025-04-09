Реконструкции Иссык-Кульской дороги быть: президент ратифицировал закон

Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашений с Азиатским банком развития по проекту улучшения Иссык-Кульской кольцевой автодороги. Документ опубликован в газете «Эркин Тоо».

Глава государства ратифицировал льготное кредитное соглашение на $87 миллионов и $22,5 миллиона в виде гранта. Общая сумма финансирования от АБР составляет $109,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что в 2025 году АБР готов предоставить Кыргызстану $147 миллионов в кредит.

В документе говорится, что будет построена четырехполосная дорога шириной 3,5 метра каждая. Также проектом предусмотрены тротуары, автобусные остановки, уличное освещение, арычные лотки, реконструкция мостов.

«Проектом предусмотрены также устройство зон отдыха, включая станции зарядки электрических транспортных средств, предоставление программы бизнес-акселератора для женщин, укрепление институционального потенциала в области управления дорожными активами, безопасности дорожного движения и декарбонизации», — говорится в справке-обосновании.

Реализация проекта по улучшению Иссык-Кульской кольцевой автодороги предусматривает работы на участке Барскоон — Каракол.