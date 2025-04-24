Из фонда президента потрачено более 3,5 миллиарда сомов в 2024 году

Согласно отчету об исполнении государственного бюджета за 2024 год, из фонда президента выделено 3 миллиарда 607 миллионов 800 тысяч сомов. Из них 1 миллиард 830 миллионов 500 тысяч направлено через управление делами главы государства на реализацию социально значимых мероприятий.

Средства фонда распределены следующим образом:

43,1 миллиона сомов на материальную помощь гражданам;

769 миллионов сомов на поддержку спортивных и культурно-массовых мероприятий;

71,2 миллиона сомов на укрепление материально-технической базы;

947,2 миллиона сомов на благоустройство социальных объектов и строительство новых объектов.

Фонд используется для оказания поддержки спортсменам, ветеранам Великой Отечественной войны, малоимущим семьям, гражданам, нуждающимся в лечении, а также семьям погибших при чрезвычайных ситуациях. Эти средства направлены на улучшение качества жизни граждан и поддержку социально уязвимых слоев населения.