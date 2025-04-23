Минсельхоз закупит технику на $45 миллионов, выделенных Исламским банком

Между Кыргызстаном и Исламским банком развития в рамках проекта «Содействие механизации сельского хозяйства в КР» подписано соглашение на $45,11 миллиона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что средства направят на лизинг сельскохозяйственной техники. На первом этапе планируется закупить:

600 тракторов различных марок и модификаций;

100 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов;

1 тысячу единиц сельскохозяйственных машин, оборудования и техники для перерабатывающих предприятий.

Ранее при обсуждении этого соглашения в Жогорку Кенеше сообщалось, что кредит выдается на 25 лет: $26 миллионов — под 1,5 процента, а на $19 миллионов будет действовать дополнительно ставка по Еврибору. Отсрочка по выплатам составит семь лет. Также сообщалось, что министерство получит $110 тысяч в качестве гранта.