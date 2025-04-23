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Экономика

Минсельхоз закупит технику на $45 миллионов, выделенных Исламским банком

Между Кыргызстаном и Исламским банком развития в рамках проекта «Содействие механизации сельского хозяйства в КР» подписано соглашение на $45,11 миллиона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что средства направят на лизинг сельскохозяйственной техники. На первом этапе планируется закупить:

  • 600 тракторов различных марок и модификаций;
  • 100 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов;
  • 1 тысячу единиц сельскохозяйственных машин, оборудования и техники для перерабатывающих предприятий.

Ранее при обсуждении этого соглашения в Жогорку Кенеше сообщалось, что кредит выдается на 25 лет: $26 миллионов — под 1,5 процента, а на $19 миллионов будет действовать дополнительно ставка по Еврибору. Отсрочка по выплатам составит семь лет. Также сообщалось, что министерство получит $110 тысяч в качестве гранта.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327035/
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