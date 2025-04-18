Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Об этом сообщила вице-премьер страны Юлия Свириденко.

«Сегодня сделали шаг к совместному с Соединенными Штатами соглашению об экономическом партнерстве. Украина и США подписали меморандум, удостоверяющий конструктивную совместную работу наших команд и намерение поставить точку и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Юлии Свириденко, стороны готовятся создать фонд инвестиций для восстановления Украины. Будущее соглашение откроет возможности для вливания значительных средств и модернизации украинской инфраструктуры.

«Впереди завершение работы над текстом соглашения и его подписание. А дальше ратификация парламентами. Спасибо нашим техническим командам — украинской и американской — за профессиональную, конструктивную и быструю работу», — подытожила вице-премьер.

Напомним, подписание соглашения о полезных ископаемых сорвано 28 февраля после перепалки Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом на встрече в Белом доме. 27 марта в Киеве сообщили, что получили от Вашингтона отредактированную версию документа, которая оказалась намного жестче предыдущей. Новый проект обязывает Киев компенсировать помощь объемом свыше $120 миллиардов. США также получат контроль над создаваемым для восстановления Украины инвестиционным фондом, куда пойдут отчисления от доходов Киева за счет лицензионных платежей и ренты от добычи полезных ископаемых.

Владимир Зеленский позже жаловался на изменение условий Вашингтоном.

Сделка будет действовать до тех пор, пока Украина не отобьет затраты Штатов на военную помощь с процентами (4 процента годовых).