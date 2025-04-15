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Экономика

Цена на золото может повыситься до $4 тысяч за унцию — прогноз экспертов

Цена на золото в 2026 году может повыситься до $4 тысяч за унцию, прогнозируют эксперты Goldman Sachs. Аналитики также повысили прогноз по золоту до $3 тысяч 700 на конец 2025 года, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что инвестбанки ожидают роста спроса на золото со стороны центральных банков. Угроза рецессии на фоне торговой войны США и Китая повышает привлекательность драгметалла.  

Goldman Sachs пересматривает прогноз по золоту второй раз менее чем за месяц. В марте аналитики банка повысили целевой показатель по золоту на конец 2025 года до $3 тысяч 300 за унцию.

Прогноз по золоту повысил и банк UBS Group. Стратег группы Джони Тевес отметил, что цена драгметалла может достичь $3 тысяч 500 за унцию к декабрю 2025 года.

Goldman Sachs также не исключает, что стоимость золота может вырасти еще больше — до $4 тысяч 500 за унцию к концу 2025 года в случае эскалации торговой войны между США и Китаем.

Напомним, 10 апреля США увеличили пошлины на китайские товары до 145 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326013/
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