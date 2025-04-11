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Экономика

Торговая война. Китай повысил пошлины на товары из США до 125 процентов

Китай повысил пошлины на товары из США до 125 процентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов КНР.

Уточняется, что Пекин повысил пошлины на товары из США с 84 процентов до 125 процентов. Это ответные меры на увеличение американских пошлин до 145 процентов на китайский импорт. 

Напомним, ранее Китай также подал иск во Всемирную торговую организацию против Вашингтона, опротестовывая дополнительные сборы.

Новые китайские пошлины вступят в силу с 12 апреля.

Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из США, которые вступили в силу вчера.

Затем Дональд Трамп принял решение отложить введение пошлин на импорт из примерно 60 стран на 90 дней. Пока будет действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий. При этом 10 апреля США увеличили пошлины на китайские товары до 145 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325711/
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