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Экономика

Рубль и евро заметно выросли. Курс валют на 14 апреля

Официальный курс доллара США за сутки не изменился, тогда как курсы евро, российского рубля, тенге и юаня повысились.

Доллар США

  • Официальный курс Нацбанка — 87,4500 сома (без изменений).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР — 99,8898 сома (рост — 3,49 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 98,82 сома, продажа — 99,82 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Национального банка — 1,0391 сома (рост — 2,12 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,028 сома, продажа — 1,058 сома.

Казахский тенге

  • Официальный курс Нацбанка — 0,1699 сома (рост — 0,06 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1171 сома, продажа — 0,1856 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР — 11,9592 сома (рост — 0,40 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 11,90 сома, продажа — 12,40 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325861/
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