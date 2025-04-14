Рубль и евро заметно выросли. Курс валют на 14 апреля

Официальный курс доллара США за сутки не изменился, тогда как курсы евро, российского рубля, тенге и юаня повысились.

Доллар США

Официальный курс Нацбанка — 87,4500 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро

Официальный курс НБ КР — 99,8898 сома (рост — 3,49 процента).

Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 98,82 сома, продажа — 99,82 сома.

Российский рубль

Официальный курс Национального банка — 1,0391 сома (рост — 2,12 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,028 сома, продажа — 1,058 сома.

Казахский тенге

Официальный курс Нацбанка — 0,1699 сома (рост — 0,06 процента).

Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1171 сома, продажа — 0,1856 сома.

Китайский юань