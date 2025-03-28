С 29 марта Казахстан продлевает запрет на вывоз горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает Министерство энергетики страны.

Вводится запрет на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства — члены ЕАЭС, автомобильным и железнодорожным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, отметили в ведомстве. Решение вступает в силу с 29 марта и продлится до 30 июня.

Исключение составляют: