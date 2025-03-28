С 29 марта Казахстан продлевает запрет на вывоз горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает Министерство энергетики страны.
Вводится запрет на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства — члены ЕАЭС, автомобильным и железнодорожным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, отметили в ведомстве. Решение вступает в силу с 29 марта и продлится до 30 июня.
Исключение составляют:
- смазочные масла;
- топливо в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем транспортных средств;
- авиационное топливо, используемое для научно-исследовательских работ, испытаний и промышленного производства (при наличии согласования с уполномоченными органами);
- нефтепродукты, вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.