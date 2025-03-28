ГНС упразднила посты контроля на пунктах в Чуйской и Джалал-Абадской областях

Государственная налоговая служба с 26 марта упразднила внутренние посты на габаритно-контрольных пунктах «Кемин» и «Сосновка» в Чуйской области и «Кара-Куль» в Джалал-Абадской области.

Как сообщили в ведомстве, это связано с отменой обязательного применения электронной товаротранспортной накладной (ЭТТН).

В ГНС отметили, что отныне на указанных постах налоговики не будут осуществлять проверку на наличие сопроводительных документов на товары.

«Это решение направлено на создание более благоприятных условий для автоперевозчиков, осуществляющих перевозку грузов внутри республики, а также на сокращение времени их передвижения», — отметили в ГНС.

С 1 января этого года в Кыргызстане отменили обязательное применение электронных товаротранспортных накладных для всех видов товаров, кроме нефтепродуктов (за исключением смазочных масел), алкогольной и табачной продукции. Введены они были с 1 января 2023 года.