Доллар, рубль и тенге вновь подорожали к сому. Курсы валюты на 28 марта

Фото из интернета. За последние сутки заметно вырос в цене тенге

Официальные курсы доллара, российского рубля, тенге и юаня за сутки снизились, евро и тенге — повысились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

Официальный курс Национального банка КР — 86,5 сома (рост — 0,05 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 86,44 сома, продажа — 86,92 сома.

Евро

Официальный курс Национального банка КР — 93,2081 сома (снижение — 0,18 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 92,88 сома, продажа — 93,85 сома.

Российский рубль

Официальный курс Национального банка КР — 1,029 сома (рост — 0,28 процента).

Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1,015 сом, продажа — 1,047 сома.

Казахстанский тенге

Официальный курс Национального банка КР — 0,1737 сома (рост — 0,87 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,12 сома, продажа — 0,1867 сома.

Китайский юань