Доллар подешевел к сому. Эксперт о том, почему ослабла американская валюта

Несколько месяцев доллар США сохранял стабильность по отношению к сому, но в последние дни он заколебался и немного просел. Чтобы узнать, в чем причина падения американской валюты, журналист 24.kg обратился к экономическому эксперту Искендеру Шаршееву.

«Падение курса доллара США по отношению к кыргызскому сому, наблюдаемое на протяжении последней недели, вероятнее всего, вызвано действиями Национального банка в сочетании с избытком валюты на внутреннем рынке», — отметил он.

По словам эксперта, для Кыргызстана, страны с небольшой и открытой экономикой, валютный рынок крайне чувствителен к интервенциям со стороны НБ КР. Именно действия регулятора, направленные на поддержание стабильности национальной валюты, Искендер Шаршеев считает ключевым фактором текущего снижения курса доллара.

«Систематическое падение доллара в течение нескольких дней явно указывает на целенаправленное давление, которое, скорее всего, исходит от Национального банка», — подчеркнул эксперт.

Он допустил, что избыток валютных поступлений в страну, например от трудовых мигрантов или экспортных операций, мог создать благоприятную почву для укрепления сома.

Искендер Шаршеев отметил, что влияние других факторов, таких как укрепление российского рубля или глобальная динамика доллара, безусловно, присутствует. Однако эксперт подчеркнул, что в краткосрочной перспективе для Кыргызстана, где валютный курс зачастую регулируется в ручном режиме, вмешательство НБ КР выглядит наиболее вероятным и значимым фактором текущей ситуации.