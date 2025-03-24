Евразийская экономическая комиссия получила официальное уведомление от Республики Иран о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее, в январе 2025 года, ЕАЭС уведомил иранскую сторону о завершении всех аналогичных процедур.

«В соответствии с положениями соглашения после обмена нотами, подтверждающими завершение необходимых процедур, для вступления документа в силу предусмотрен срок в 60 дней. Таким образом, соглашение вступит в силу 15 мая 2025 года», — сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Ожидается, что реализация нового соглашения станет мощным стимулом для развития торговли между странами и в ближайшем будущем позволит увеличить взаимный товарооборот до $12 миллиардов. Это вдвое превышает текущие показатели.

Напомним, что с 2019 года между ЕАЭС и Ираном действует временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли, но охватывающее ограниченный перечень товаров. Полноформатное соглашение о свободной торговле было подписано 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге и устанавливает беспошлинный режим почти для 90 процентов всей товарной номенклатуры.