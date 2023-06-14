ЕАЭС и Иран заключат торговое соглашение о зоне свободной торговли

По итогам заседания Евразийского межправительственного совета рассмотрен вопрос о ходе переговоров о заключении соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики и коммерции Назарбек Малаев.

Он отметил, что основными преимуществами соглашения являются предоставление тарифных льгот, снижение и снятие таможенных пошлин.​​​​ На сегодня действует временное торговое соглашение между ЕАЭС и Ираном. Все льготы будут сохранены в новом документе. Для Кыргызстана это соглашение выгодно, потому что стороны стабильно наращивают объем взаимной торговли.

«Объем торговли между КР и Ираном растет. В 2022 году он увеличился в 1,8 раза, из них экспорт повысился в 14 раз, а импорт — в 1,3 раза. По итогам первого квартала 2023-го объем товарооборота увеличился в 2,5 раза, в том числе импорт — в 2 раза, экспорт — в 5,5 раза.​​​​​ Кыргызстан импортирует из Ирана чай, сухофрукты, краски, ковры и другие товары, в Иран экспортирует бобы, сухофрукты, орехи, мясо и другие товары», — рассказал чиновник.