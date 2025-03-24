Средние темпы роста ВВП во всех странах ЕАЭС превысили допандемийные

За последние четыре года средние темпы прироста ВВП во всех странах ЕАЭС превысили допандемийные. Об этом говорится в аналитическом докладе Евразийской экономической комиссии «О макроэкономической ситуации в государствах — членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития» за прошлый год.

По данным ЕЭК, при этом наибольшее увеличение зафиксировано в Армении (с 5,1 до 8,1 процента) и Кыргызстане (с 4,3 до 8,1 процента).

В 2024-м совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 4 процента, что выше среднемировых темпов роста (3,2 процента) и первоначальных прогнозов ЕЭК.

Отмечается, что на рынке труда наблюдались снижение безработицы и рост реальной заработной платы. По оценке ЕЭК за третий квартал прошлого года, уровень безработицы в ЕАЭС находился на минимальном значении за последние десять лет и составил 2,9 процента, в том числе в: