Российский рубль дорожает, доллар падает. Курсы валюты на 19 марта

Фото из интернета. Российский рубль вновь начал скачками дорожать по отношению к сому

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге — повысились, доллара и юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар начал дешеветь после долгой стабильности. Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают его в среднем по 85,55 сома, продают — по 86,04 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,015 сома (снижение — 0,44 процента).

Евро за последние сутки подорожал. Сегодня его покупают в среднем по 93,57 сома, продают — по 94,56 сома. Официальный курс — 95,2901 сома (рост — 0,19 процента).

Российский рубль заметно подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 1,018 сома, продают — по 1,063 сома. Курс Национального банка — 1,0498 сома (рост — 2,9 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,1192 сома, продают — по 0,1907 сома. Официальный курс — 0,1753 сома (рост — 0,11 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают — по 12,2 сома. Официальный курс — 12,045 сома (снижение — 0,24 процента).