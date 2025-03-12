Сом заметно подешевел к евро, рублю и тенге. Курсы валюты на 12 марта

Фото из интернета. За вчерашние сутки отмечен заметный скачок стоимости трех валют — рубля, евро и тенге

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня выросли по отношению к сому, евро и юаня — снизились, доллара — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Отмечено совсем незначительное изменение курса доллара. Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают его в среднем по 87,32 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,4449 сома (снижение — 0,01 процента).

Евро за последние сутки подорожал почти на 1 сом. Сегодня его покупают в среднем по 94,81 сома, продают по 95,79 сома. Официальный курс — 95,4681 сома (рост — 0,98 процента).

Российский рубль также заметно подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,996 сома, продают по 1,03 сома. Курс НБ КР — 0,9992 сома (скачок — 1,9 процента).

Курс казахского тенге вырос. Сегодня его покупают по 0,12 сома, продают по 0,1912 сома. Официальный курс — 0,1789 сома (рост — 1,13 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 12,2 сома, продают по 12,5 сома. Официальный курс — 12,0932 сома (рост — 0,47 процента).