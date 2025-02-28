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Экономика

Цифровой сом и крипта: в Кыргызстане прошел международный финтехфорум

В столице Кыргызстана 27 февраля 2025 года прошел III Международный ПЛАС-форум Digital Kyrgyzstan, ставший одной из площадок для обсуждения цифровой трансформации в Центральной Азии. Он собрал более 1,5 тысячи делегатов.

Основная цель мероприятия — ускорить реализацию концепции «Цифровой Кыргызстан» и обсудить внедрение инновационных технологий в государственные структуры, банковский сектор, финтех и торговый ретейл. Программа охватила много вопросов, включая развитие искусственного интеллекта, блокчейна, кибербезопасности и цифровых платежей, стимулирование экономического роста и поддержку масштабных проектов в регионе.

Параллельно с конференцией на форуме развернулась выставка, где компании-вендоры представили передовые технологии, бизнес-решения и сервисы.

Кыргызстан на пути к современному цифровому обществу

Открывшая форум пленарная сессия посвящалась стратегическим задачам, способным придать дополнительный импульс развитию экономики Кыргызстана. На ней обсудили вопросы внедрения цифрового сома, укрепления финансового сектора и повышения эффективности государственного управления.

Заместитель председателя Национального банка Мелс Аттокуров отметил роль цифровых технологий в развитии финансового сектора и представил основные направления цифровизации банковской и платежной систем страны. Он рассказал о внедрении QR-кода национального стандарта, создании системы быстрых платежей на его базе и о работе по цифровой национальной валюте.

Министр цифрового развития Азамат Жамангулов обозначил три ключевых направления цифровой трансформации республики:

  • обеспечение граждан доступными государственными цифровыми услугами;

  • внедрение инновационных технологий, включая ИИ и блокчейн;

  • разработка цифрового кодекса.

Руководитель проекта «Цифровой сом» Нацбанка Айгуль Бакесариева представила информацию о развитии национальной цифровой валюты, рассказав о ее свойствах, этапах реализации и технологической платформе.

«Цифровой сом объединит в себе лучшие качества наличных и безналичных денег, предлагая пользователям высокую скорость платежей, возможность программирования транзакций и даже проведение расчетов в офлайн-режиме», — сказала она.

Директор государственного учреждения «Салык Сервис» Шамшыбек Качкынбай уулу рассказал о цифровой трансформации налоговой системы для удобства граждан.

Директор ГУ «Кызмат» Урматбек Камбаров познакомил с цифровыми решениями для госучреждений, включая использование ИИ для чат-ботов и службы поддержки.

Дискуссия о кибербезопасности и искусственном интеллекте

Эксперты также обсудили перспективы и риски, связанные с искусственным интеллектом и кибербезопасностью.

Генеральный директор центра анализа кибератак компании «ЦАРКА» Дастан Омуралиев рассказал о кибербезопасности в финансовом секторе и способах защиты от кибератак.

«Финансовый сектор один из самых уязвимых для кибератак, так как злоумышленники активно стремятся к получению выгоды при помощи новых технологий. Для эффективной защиты необходимо учитывать специфику рисков и соблюдать требования регуляторов. Поэтому «ЦАРКА» расширяет географию присутствия и активно вкладывается в обучение локальных специалистов», — подчеркнул он.

Саадат Колбаева (учебный центр Государственной службы финансовой разведки) уделила внимание комплаенсу и подготовке кадров в сфере кибербезопасности, Артем Покровский (Compliance Control & Rakasta) представил кейсы по управлению уязвимостями и контролю защищенности. Асылбек Айтматов (Royal.inc) рассказал об аспектах криптобезопасности в 2025 году, Меруерт Кенжебекова (Cyber Formula 3, Казахстан) — о влиянии искусственного интеллекта на образование в сфере кибербезопасности.

Тренды криптовалютной индустрии - 2025

В завершение форума прошла экспертная сессия, посвященная развитию рынка виртуальных активов, собравшая представителей власти, бизнеса и международных экспертов.

Марат Пирназаров (Госфиннадзор) рассказал о развитии законодательства, регулирующего цифровые активы, и о планах по созданию криптобирж, демонстрируя стремление к легализации и упорядочиванию рынка.

Глобальную перспективу задал Андрей Михайлишин (ТПП РФ, БРИКС), отметив тренд на цифровые валюты центральных банков и их потенциал для изменения системы международных расчетов, особенно в контексте растущего неравенства между странами.

Нурхат Кушимов (Binance Kazakhstan) поделился успешным опытом соседней республики, где наблюдается трехкратный рост крипторынка, рассказав о пилотных проектах взаимодействия криптобирж с банками.

Эксперты сошлись во мнении, что криптовалюты могут стать альтернативой традиционным валютам в странах с нестабильной экономикой. Подчеркнута важность комплексного подхода к развитию криптоиндустрии в Кыргызстане, включающего регулирование, развитие инфраструктуры и международное сотрудничество для успешной интеграции в глобальный криптомир.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321416/
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