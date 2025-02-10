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Экономика

Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 10 февраля

Фото из интернета. Рубль и тенге после спада в конце 2024 года постепенно дорожают относительно сома

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня выросли по отношению к сому. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).

Евро за последние сутки подорожал. Сегодня его покупают в среднем по 89,83 сома, продают по 90,81 сома. Официальный курс — 90,9305 (рост — 0,32 процента).

Российский рубль также подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,886 сома, продают по 0,916 сома. Курс НБ КР — 0,9003 сома (рост — 0,49 процента).

Курс казахского тенге вырос. Сегодня его покупают по 0,116 сома, продают по 0,1857 сома. Официальный курс — 0,171 сома (рост — 0,83 процента).

Китайский юань немного подорожал. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают по 12,1 сома. Официальный курс — 11,9981 сома (рост — 0,02 процента).

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