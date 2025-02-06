«Керемет Банк» прекращает участие в партнерской сети банкоматов «Элкарт»

ОАО «Керемет Банк» объявил о прекращении участия в партнерской сети банкоматов национальной платежной системы (НПС) «Элкарт», в которую, в частности, входят «Айыл Банк» и «Элдик Банк». Об этом говорится в официальном сообщении банка.

Изменения вступают в силу с 17 февраля 2025 года. С этого момента при снятии наличных денежных средств с карт «Керемет Банка» в банкоматах «Айыл Банка», «Элдик Банка» и других участников, ранее входивших в дружественную сеть НПС «Элкарт», будет взиматься комиссия.

Ее размер будет соответствовать тарифам за обслуживание в банкоматах сторонних банков.