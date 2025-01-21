«Керемет Банк» ограничил обслуживание карт VISA: что делать клиентам

Карты VISA, выпущенные «Керемет Банком», теперь обслуживаются только в устройствах банка — POS-терминалах, платежных терминалах и банкоматах. Это связано с ограничениями, введенными Международной платежной системой VISA. Информация об этом опубликована на сайте финансовой организации.

Для обеспечения бесперебойной работы платежных карт клиентам предлагают бесплатно оформить карту «Элкарт». В Бишкеке процесс открытия карты займет до пяти рабочих дней, в регионах — до десяти.

Средства, находящиеся на карточных счетах, можно обналичить в кассах банка при предъявлении паспорта или другого удостоверяющего личность документа. Также доступен перевод через мобильное приложение на карты «Элкарт» или расчетные счета.

В банке заверили, что деньги на счетах клиентов остаются в безопасности.