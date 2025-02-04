В России теперь предлагают брать госпошлину с денежных переводов мигрантов

В РФ теперь предлагают брать госпошлину с денежных переводов мигрантов. С инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — за правду» депутат Государственной думы Сергей Миронов. Информацию он разместил на своем сайте.

Депутат заявил о необходимости введения государственной пошлины на трансграничные переводы для иностранных граждан, отметив, что по итогам прошлого года граждане Кыргызстана и Узбекистана перевели в свои страны из РФ свыше $14 миллиардов.

«Подавляющее большинство мигрантов не платят в России никаких налогов, при этом гастарбайтеры выводят из страны огромные средства при полном попустительстве государства. В 2021 году в правительстве обсуждался вопрос о дополнительной комиссии за переводы, но Минфин это дело заволокитил. Как поднимать тарифы, акцизы, сборы для российских граждан, тут за нашими чиновниками не заржавеет, а как надо тронуть иностранцев, сразу начинают ваньку валять. Между тем, если ввести пошлину 3 процента, казна получила бы с переводов только в две республики — Киргизию и Узбекистан — свыше 45 миллиардов рублей. Неужели нам такие деньги не нужны? Будем готовить законодательную инициативу и вносить в Госдуму», — заявил он.