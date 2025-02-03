Объем денежных переводов из России в Кыргызстан за год вырос на 12 процентов. Об этом сообщает «РБК».

Уточняется, что в 2024-м объем денежных переводов из РФ в КР достиг почти $2,6 миллиарда.

От Казахстана, Грузии, Армении и Азербайджана Кыргызстан отличается значительным числом трудовых мигрантов в России, говорится в публикации.

«Переводы из РФ занимают практически весь объем переводов в страну из-за рубежа. ЦБ КР предоставляет данные по операциям, осуществляемым с использованием систем денежных переводов, банковских мобильных приложений и электронных кошельков», — отмечают эксперты.

При этом объем денежных переводов из России в Казахстан за прошлый год составил $132,8 миллиона, или 61,8 миллиарда тенге. В 2024-м показатель в долларах сократился на 44 процента, в тенге — на 43 процента.

Из РФ в Грузию через системы денежных переводов за прошлый год отправлено $541,2 миллиона, что меньше показателя 2023-го на 65 процентов, когда отправлено $1,5 миллиарда.

Объем переводов из России в Армению за 11 месяцев прошлого года сократился на 13 процентов: $3,2 миллиарда в январе — ноябре 2024-го против $3,6 миллиарда в аналогичный период 2023 года.