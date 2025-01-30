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Экономика
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Министерство транспорта получило 453 единицы спецтехники

Глава кабмина Адылбек Касымалиев передал Министерству транспорта и коммуникаций 453 единицы специализированной техники, приобретенной за счет государственного бюджета. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Адылбек Касымалиев отметил, что новая техника «существенно укрепит материально-техническую базу дорожной отрасли и ускорит реализацию национальных проектов». Среди переданного оборудования — асфальтоукладчики, катки, погрузчики и другая специализированная техника, необходимая для строительства и ремонта дорог.

Глава кабмина подчеркнул: в 2024 году финансирование дорожной отрасли достигло 22 миллиардов сомов, что более чем вдвое превышает показатели 2020-го. Эти средства позволили:

  • отремонтировать и построить более 1 тысячи километров дорог, включая асфальтирование 802 километров;

  • начать масштабные проекты, такие как альтернативная трасса север — юг и железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан;

  • активно развивать инфраструктуру на ключевых направлениях: Балыкчи — Боконбаево — Каракол, Нарын — Баетов, Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка, Ош — Баткен — Раззаков;

  • строить дороги к отдаленным селам и улучшать инфраструктуру в туристических зонах.

Адылбек Касымалиев назвал модернизацию дорожной сети приоритетом правительства, способствующим экономическому росту, улучшению качества жизни и социальной стабильности. «Развитая инфраструктура сокращает расстояния между регионами, открывает доступ к рынкам и услугам, создает новые рабочие места», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318418/
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