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Экономика

Рубль и тенге продолжают дорожать, доллар стабилен. Курсы валюты на 29 января

Фото из интернета. Российский рубль восстанавливает позиции и приблизился к отметке в 90 тыйынов

Официальные курсы российского рубля, тенге и юаня выросли по отношению к сому, евро — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,33 сома, продают — по 87,81 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,76 сома, продают — по 91,7 сома. Официальный курс — 91,1754 сома (снижение — 0,6 процента).

Российский рубль подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,876 сома, продают — по 0,907 сома. Курс Национального банка — 0,8972 сома (рост — 0,59 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,1156 сома, продают — по 0,1847 сома. Официальный курс — 0,1695 сома (рост — 0,24 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 11,7 сома, продают — по 12,3 сома. Официальный курс — 12,0598 сома (рост — 0,13 процента).

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

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