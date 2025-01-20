На фоне предстоящей инаугурации нового президента США Дональда Трампа биткоин снова бьет рекорды. Его стоимость превысила $108 тысяч. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса обмена цифровых валют Binance.
Стоимость биткоина достигла нового исторического значения сегодня утром.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже биткоин дорожал на 5 процентов за сутки — до $106 тысяч 362.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,34 процента.
Предыдущий рекорд продержался недолго — 16 декабря 2024 года стоимость биткоина превысила $105 тысяч.