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Экономика

Биткоин снова бьет рекорды, его стоимость превысила $108 тысяч

На фоне предстоящей инаугурации нового президента США Дональда Трампа биткоин снова бьет рекорды. Его стоимость превысила $108 тысяч. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса обмена цифровых валют Binance.

Binance
Фото Binance. Биткоин снова бьет рекорды

Стоимость биткоина достигла нового исторического значения сегодня утром.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже биткоин дорожал на 5 процентов за сутки — до $106 тысяч 362.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,34 процента.

Предыдущий рекорд продержался недолго — 16 декабря 2024 года стоимость биткоина превысила $105 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317274/
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