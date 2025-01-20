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Власть

Дональд Трамп официально вступает в должность президента США и сделал заявления

Сегодня в Вашингтоне пройдет инаугурация избранного президента США. Дональд Трамп стал 47-м по счету главой страны. Он прибыл в Вашингтон накануне, сообщает CBS News.

CBS News
Фото CBS News. Дональд Трамп прибыл в Вашингтон со своей женой Меланией и младшим сыном Бэрроном

По данным телеканала, политик отправился в столицу Штатов со своей женой Меланией и младшим сыном Бэрроном. Затем с семьей посетил свой гольф-клуб. Там прошли торжественный ужин и запуск салюта.

Это 60-я инаугурация в истории США. Для Дональда Трампа это будет второе вступление в должность, он уже возглавлял государство в 2017-2021 годах.

Новый президент Соединенных Штатов также встретился со своими сторонниками и сделал несколько заявлений:

  • Все глупые распоряжения Байдена будут отменены в течение суток.
  • Завтра американцы увидят много новых указов, которые всех порадуют.
  • Они правили так плохо, что мир оказался на пороге Третьей мировой. Этого не будет... Я положу конец войне в Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке.
  • Немедленно поручу создать «железный купол» для США, чтобы отражать все атаки на Штаты.
  • Очень скоро начнется крупнейшая в истории США депортация, пора остановить вторжение всех нелегалов и банд, орудующих на территории страны.
  • Департамент по эффективности возглавит Илон Маск — страна должна «беречь своих гениев».
  • Не допускать трансгендеров в женские виды спорта.
  • Овечкин — великий игрок (Александр Овечкин — российский хоккеист, трехкратный чемпион мира, чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз». Является вторым лучшим снайпером в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги. — Прим. ред.).

Впервые с 1985-го церемония пройдет в ротонде Капитолия, а не около здания, как происходит обычно.

Time
Фото Time. Дональд Трамп на обложке

Журнал Time поместил вчера Дональда Трампа на обложке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317223/
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