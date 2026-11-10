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«Дос-Кредобанк» запустил льготное финансирование бизнеса от 8 процентов годовых

18:05, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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ОАО «Дос-Кредобанк» запустило новую программу льготного финансирования, открывающую дополнительные возможности для развития зеленой экономики и женского предпринимательства в Кыргызстане. Предприниматели могут получить до 12 миллионов сомов по ставке от 8 процентов годовых на срок до 60 месяцев.

Программа направлена на поддержку действующего бизнеса, внедрение экологичных технологий и расширение экономических возможностей женщин-предпринимателей.

Финансирование предусмотрено по двум ключевым направлениям:

Зеленое финансирование — поддержка проектов в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности, экологичного строительства, устойчивого сельского хозяйства, рационального использования природных ресурсов и экологически чистого транспорта.

Женское предпринимательство — финансирование развития и расширения действующего бизнеса, которым владеют или управляют женщины.

Программа доступна индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, соответствующим установленным требованиям банка.

От партнерства к реальным возможностям

Запуск программы стал результатом сотрудничества ОАО «Дос-Кредобанк» с ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики». Соответствующее соглашение было подписано 15 октября 2026 года с целью расширения доступа предпринимателей к льготным финансовым ресурсам.

Новая программа также стала важным этапом в реализации ESG-стратегии ОАО «Дос-Кредобанк» и развитии DCB Green — направления, объединяющего инициативы Банка в области экологической ответственности и зеленого финансирования.

Благодаря запуску программы ОАО «Дос-Кредобанк» расширяет доступ бизнеса к финансовым инструментам, способствуя развитию предпринимательства и формированию более устойчивой экономики Кыргызстана.

Лицензия НБ КР № 037.

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