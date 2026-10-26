«Дос-Кредобанк» поддержал фестиваль JASHYL DEM FEST — 2026

24 октября 2026 года ОАО «Дос-Кредобанк» выступило официальным партнером масштабного экологического фестиваля JASHYL DEM FEST — KUZ 2026 — NATIONAL GREEN DAY, направленного на озеленение Кыргызстана, сохранение природных ресурсов и формирование экологической культуры.

Фестиваль объединил представителей государственных органов, бизнеса, экологических организаций, волонтеров и неравнодушных граждан вокруг общей цели — сделать Кыргызстан зеленее и внести реальный вклад в сохранение окружающей среды.

В рамках экологической инициативы на трех площадках Кыргызстана было высажено около 30 тысяч саженцев. В Карагачевой роще Бишкека высадили 15 тысяч саженцев карагача, в Кеминском районе — 6 тысяч саженцев, а в городе Манасе — еще 9 тысяч деревьев.

ОАО «Дос-Кредобанк» поддержало инициативу не только в качестве официального партнера, но и непосредственным участием. Сотрудники банка присоединились к экологической акции, приняли участие в посадке саженцев и внесли свой вклад в озеленение страны.

Поддержка подобных инициатив является продолжением ESG-стратегии банка, в основе которой лежат принципы экологической ответственности, устойчивого развития и заботы о будущих поколениях.

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Еще в 2021 году ОАО «Дос-Кредобанк» запустило собственный экологический проект DCB GREEN, направленный на развитие зеленого финансирования и поддержку природоохранных инициатив. Банк последовательно внедряет экологические практики в свою деятельность, включая раздельный сбор отходов, сбор использованных батареек, применение солнечных панелей и повторное использование банковских карт.

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ОАО «Дос-Кредобанк» убеждено, что устойчивое будущее начинается с конкретных действий, а объединение усилий бизнеса, государства и общества позволяет создавать реальные позитивные изменения.

Поддерживая экологические инициативы сегодня, мы вместе создаем зеленое будущее Кыргызстана.

ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР Nº 037.