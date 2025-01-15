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Экономика

Сом подешевел почти ко всем основным валютам. Курсы на 15 января

Фото из интернета. Несмотря на валютную интервенцию Нацбанка сом ослаб по отношению ко всем валютам, кроме тенге

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и юаня повысились по отношению к сому, тенге — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,33 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (рост — 0,01 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,51 сома, продают — по 90,48 сома. Официальный курс — 89,7324 сома (рост — 0,4 процента).

Российский рубль подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,84 сома, продают — по 0,879 сома. Курс Национального банка — 0,8555 сома (рост — 0,39 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1147 сома, продают — по 0,1807 сома. Официальный курс — 0,1656 сома (снижение — 0,36 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают — по 12,2 сома. Официальный курс — 11,9286 сома (рост — 0,02 процента).

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

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