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Экономика

Госипотека: сколько заемщик может задерживать выплаты, прежде чем потеряет жилье

Заместитель председателя правления Государственной ипотечной компании (ГИК) Нурадил Баясов на конференции в Бишкеке рассказал о процессе работы с заемщиками, допустившими просрочку по ипотечным выплатам, и о механизме передачи квартир следующему в очереди. 

По его словам, если клиент просрочит платежи более чем на 90 дней, договор ипотечного кредитования расторгается, а квартира изымается. В течение этого срока ведется активная работа с заемщиком: обсуждаются причины задолженности, предоставляются разъяснения, и стороны пытаются прийти к соглашению.

«Девяносто дней — достаточно большой срок, чтобы урегулировать ситуацию», — подчеркнул Нурадил Баясов.

После расторжения договора жилье передается следующему в очереди. Очередность определяется строго по установленным правилам, других критериев не существует. Основные условия для отбора клиентов: отсутствие собственного жилья, отсутствие сделок с недвижимостью, а также соответствие возрастным и региональным требованиям.

«Все наши клиенты проходят предварительный отбор и распределяются по продуктам — льготной, социальной и доступной ипотеке, а также долгосрочной аренде и через «Элдик Банк». Если заемщик выбывает из программы, мы обращаемся к следующему в очереди, чьи данные размещены на портале ГИК. Работаем строго по очередности и прозрачным критериям», — добавил замглавы правления.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров отмечал, что при задержке оплаты на один месяц квартира может быть передана следующему в очереди.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316379/
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