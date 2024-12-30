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Власть

Садыр Жапаров попросил своевременно выплачивать госипотеку

Семьи, получившие жилье с помощью Государственной ипотечной компании, могут расширить свое жилье. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров в интервью информационному агентству «Кабар».

Недавно президент вручил ключи от 1 тысячи 59 квартир новым владельцам. Однако в обществе возникли вопросы по поводу очередности распределения жилья. В связи с этим Садыр Жапаров ответил на вопросы, связанные с очередями в ГИК. Он заверил, что процесс полностью прозрачен.

Система очередей автоматизирована, перескочить через нее невозможно. Каждый может видеть, как движется его очередь.

Садыр Жапаров

Он отметил, что условия государственной ипотеки значительно улучшены.

«Ранее граждане могли приобрести жилье, внося 30 процентов от стоимости и выплачивая оставшуюся сумму под 14 процентов годовых в течение 10 лет. Теперь процентная ставка снижена до 4 процентов, срок выплаты увеличен до 25 лет, а первоначальный взнос отменен», — пояснил президент.

Для граждан, которые могут внести 50 процентов стоимости, предусмотрены еще более выгодные условия: 8 процентов годовых с рассрочкой на 10–15 лет.

«Раньше такие условия были недоступны для простых граждан и госслужащих. Теперь жилье стало реально доступным для всех», — добавил он.

Президент рассказал о введении программы поэтапного расширения жилья.

«Если у человека сейчас нет возможности приобрести сразу трехкомнатную квартиру, он может начать с однокомнатной, затем выплатить ее стоимость и обменять на двухкомнатную или трехкомнатную. Это позволяет рационально планировать свой бюджет», — отметил он.

Садыр Жапаров напомнил о важности своевременной оплаты ипотеки.

«Каждый платеж идет на финансирование строительства новых домов. При задержке оплаты на месяц квартира может быть передана другому человеку из очереди. Деньги, которые выплачены, не возвращаются, так как учитываются амортизация и штрафы», — заявил глава государства.

В следующем году государство планирует обеспечить жильем десятки тысяч семей.

«Мы делаем все, чтобы каждый гражданин Кыргызстана мог жить в собственном доме. Это наша главная цель, и мы упорно движемся к ее реализации», — подчеркнул президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315749/
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