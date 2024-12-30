С какими проблемами сталкивается бизнес в Кыргызстане, рассказали в МДС

С какими проблемами сталкивается бизнес в Кыргызстане, рассказали в Международном деловом совете.

По данным МДС по итогам 2024 года, помимо давления, рисков и проверок, предприниматели также сталкиваются с оттоком квалифицированных кадров. Согласно докладу Всемирного банка «Повышение качества образования для ускорения экономического роста», в Кыргызстане более 30 процентов населения с высшим образования эмигрировали из страны.

«Несмотря на цель повышения показателя Кыргызской Республики в рейтинге по индексу восприятия коррупции, обозначенную в национальной программе развития до 2026 года, согласно индексу верховенства права (WJP), Кыргызстан занял 130-е место из 142 стран в категории коррупции в 2024 году.

Высокий индекс восприятия коррупции создает атмосферу недоверия, что снижает привлекательность бизнес-среды, ограничивает приток инвестиций и препятствует развитию частного сектора.

В ноябрьском релизе 2024 года Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) говорится, что «общий прогресс в борьбе с коррупцией в пяти странах Центральной Азии остается ограниченным, антикоррупционные реформы застопорились, а некоторые страны, такие как Кыргызстан, демонстрируют откат назад по ряду аспектов», — отмечают в МДС.

«Необходимы гораздо более жесткие меры для борьбы с коррупцией в пяти странах Центральной Азии», — цитируют в МДС OECD.

В отчете Всемирного банка «Создание возможностей для развития частного сектора» 2024 года госпредприятия, конкуренция (точнее ее ограниченность) и чрезмерное регулирование были обозначены одним из основных препятствий для ведения бизнеса в Кыргызстане.

В Индексе экономической свободы 2024 года, в котором Кыргызстан занял 112-е место из 184 стран, отмечается, что улучшения предпринимательской среды происходят медленно и неравномерно, а бюрократические барьеры по-прежнему препятствуют развитию производства и привлечению инвестиций в частный сектор.

Отсутствие прозрачности тендеров также назвали в МДС проблемой для бизнеса.

«В 2022 году был принят новый Закон «О государственных закупках», который исключил государственные и муниципальные предприятия, а также компании с государственным участием из его сферы регулирования, что позволяет им обходить конкурентные процедуры и публичное обоснование выбора поставщиков. Это, в свою очередь, «подрывает добросовестную конкуренцию, ограничивает рост частного сектора и ухудшает инвестиционную привлекательность страны», — говорится в отчете МДС.

По данным Странового экономического меморандума Всемирного банка, нереализованный экспортный потенциал Кыргызстана оценивается в более чем $1 миллиард в год, что указывает на возможность роста через развитие инфраструктуры и снижение торговых издержек.

Согласно данным опроса предприятий за 2023 год, проведенного Всемирным банком, около 27 процентов компаний лишены доступа к кредитованию. Более того, в этом отчете за 2024 год ограниченный доступ к финансированию был назван самым серьезным препятствием для ведения бизнеса.