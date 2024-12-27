Давление, риски, проверки. МДС о том, почему бизнес не доверяет чиновникам

Давление со стороны правоохранительных органов, приватизация имущества и постоянные проверки вызывают недоверие со стороны малого и среднего бизнеса к госорганам. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на формирование имиджа Кыргызстана как страны, благоприятной для предпринимательской деятельности. К таким выводам пришли в Международном деловом совете.

Отмечается, что приток прямых иностранных инвестиций в январе – сентябре 2024 года составил $746 миллионов, или 6,6 процента к ВВП. Эти цифры значительно отстают от целей национальной программы развития КР до 2026 года, в которой предусмотрен ежегодный объем инвестиций на уровне не менее 13 процентов к ВВП.

В МДС добавили, что такая тревожная ситуация также подтверждается данными некоторых дипломатических представительств, аккредитованных в КР. Они отмечают отсутствие стабильной бизнес-среды и тот факт, что Кыргызстан по-прежнему остается рынком с высоким уровнем рисков.

«Несмотря на усилия правительства по привлечению иностранных инвестиций, их объем сократился на 24 процента в 2023 году по сравнению с 2022-м. В дипмиссиях полагают, что на инвестиционную привлекательность страны продолжают негативно влиять такие факторы, как применение уголовных дел в коммерческих спорах, недостаточная защита прав собственности, а также сложность бюрократических процедур», — уточнили в МДС.