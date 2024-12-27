Российский рубль продолжает дорожать, доллар стабилен. Курсы валют на 27 декабря

Фото из интернета. Российский рубль укрепляется и уже поднялся до отметки выше 87 тыйынов

Официальный курс российского рубля вырос по отношению к сому, евро, тенге и юаня — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,88 сома, продают по 87,36 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87 сомов (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,02 сома, продают по 91,02 сома. Официальный курс — 90,4278 сома (снижение — 0,18 процента).

Российский рубль продолжает дорожать. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,857 сома, продают по 0,89 сома. Курс НБ КР — 0,875 сома (рост — 0,6 процента).

Курс казахского тенге за сутки снизился. Сегодня его покупают по 0,1163 сома, продают по 0,184 сома. Официальный курс — 0,1683 сома (снижение — 0,41 процента).

Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают по 12,3 сома. Официальный курс — 11,9189 сома (снижение — 0,01 процента).

Национальный банк КР в декабре провел две интервенции. Всего на валютном рынке он реализовал $139,7 миллиона.

С начала 2024 года НБ КР провел 25 валютных интервенций: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 12 — по продаже на общую сумму $622 миллиона 550 тысяч.

В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

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