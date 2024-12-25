Ассоциация рынков, МДС и JIA. Как бизнес-сообщество реагирует на упрощение ЭТТН?

Новый глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов предложил отменить систему электронных товаротранспортных накладных (ЭТТН). В ответ президент Садыр Жапаров поручил ему и председателю кабмина Адылбеку Касымалиеву провести детальный анализ и рассмотреть возможность применения этой системы только для крупных товаров.

Редакция 24.kg пообщалась с представителями Ассоциации рынков Кыргызстана, Международного делового совета и бизнес-ассоциации JIA, чтобы узнать их мнение о данной инициативе.

Какая реакция у бизнеса

Президент Ассоциации рынков Кыргызстана Сергей Пономарев отметил, что инициатива об отмене системы ЭТТН станет облегчением для бизнеса. По его словам, введение этой системы изначально прошло без учета мнения предпринимателей, что вызвало множество проблем.

«Очень даже положительно бизнес-сообщество к этому относится», — заявил он, подчеркнув, что бизнес неоднократно предупреждал о неэффективности мер, но вместо диалога получал обвинения в уклонении от налогов.

«Никто не отказывался платить налоги», — добавил он.

Мнение Сергея Пономарева поддержал глава Международного делового совета Аскар Сыдыков. Он отметил, что отмена обязательства по введению ЭТТН для большинства товарных позиций облегчит жизнь предпринимателям, особенно малому и среднему бизнесу, который наиболее сильно пострадал из-за сложных процедур.

«Мы приветствуем инициативу об отмене обязательства по введению ЭТТН для большинства товарных позиций», — заявил Аскар Сыдыков.

По его словам, с самого начала внедрения системы предприниматели отмечали, что она создает излишнюю нагрузку для малого бизнеса.

Руководитель правового обеспечения JIA Бакытбек Сартмаметов подчеркнул, что первые заявления нового главы ГНС об отмене ЭТТН вызвали одобрение.

«Пост, опубликованный администрацией президента, показал готовность рассмотреть вопросы и внести изменения для конкретных товарных позиций. Представители бизнеса только за», — отметил он.

Бакытбек Сартмаметов добавил, что бизнес-ассоциация JIA выражает благодарность новому главе ГНС за его мнение, озвученное на заседании комитета ЖК.

«Проблема действительно стоит остро, и любые шаги в сторону упрощения системы будут восприняты с одобрением», — заключил он.

Представители бизнес-сообществ рассказали о проблемах, которые появились с момента введения ЭТТН.

Проблемы с бухучетом

Глава Ассоциации рынков Кыргызстана Сергей Пономарев отметил, что система ЭТТН создавала значительные проблемы для всех участников цепочки, включая нехватку бухгалтеров. С ее введением многие бухгалтеры начали увольняться из-за увеличения объема работы. Чтобы удержать специалистов, предприниматели повышали зарплаты, что привело к росту минимальной ставки до 80 тысяч сомов в месяц.

«Это также увеличивало себестоимость товаров или услуг. Конечно, нельзя утверждать, что ЭТТН стала главной причиной подорожания, но свою лепту внесла», — отметил Сергей Пономарев и добавил, что малый бизнес особенно пострадал от сложной системы.

«Малый бизнес умеет торговать или оказывать небольшие услуги, но бухгалтерский учет требует специальных знаний. Люди не готовы к этому ни технически, ни финансово. Многие предприниматели на рынках не умеют пользоваться даже WhatsApp, не говоря о сложных системах учета. У них нет ресурсов, чтобы нанимать бухгалтеров», — подчеркнул глава Ассоциации рынков.

Однако ситуация изменилась после вмешательства президента, который поручил председателю кабинета министров и главе Налоговой службы решить проблему.

«Бизнес воспринял это с воодушевлением. Последнее время настроение было крайне негативным, все боялись, что произойдет после января», — сказал Сергей Пономарев.

Кроме того, из-за системы ЭТТН многие субъекты внешнеэкономической деятельности приостановили заказы на товары, что отразилось на торговле.

«За последнее время товарооборот из Китая снизился почти на 25 процентов», — отметил Сергей Пономарев.

Лишняя нагрузка для предпринимателей

Глава Международного делового совета Аскар Сыдыков поддержал отмену ЭТТН.

«Мы еще тогда призывали либо отменить систему, либо отложить ее», — сказал Аскар Сыдыков. Он выразил надежду, что инициативу по отмене реализуют. По его мнению, отмена ЭТТН станет важной мерой поддержки предпринимательства и поможет устранить барьеры для бизнеса.

«Если инициативу реализуют, она станет значительным шагом в устранении избыточной нагрузки на предпринимателей», — добавил он.

Аскар Сыдыков напомнил, что при введении ЭТТН предприниматели сталкивались с необходимостью вносить каждую товарную позицию в электронную базу и указывать детали, такие как цвет и размер товаров.

«Это требовало значительных временных затрат и создавало дополнительную нагрузку на бухгалтеров», — сказал он, добавив, что многие сотрудники увольнялись из-за этого.

Доплаты за оформление документов

Руководитель правового обеспечения JIA Бакытбек Сартмаметов прокомментировал текущую ситуацию с системой ЭТТН и предложенные изменения. Он отметил, что предприниматели сталкиваются с административными штрафами как на поставщиков, так и на покупателей в случае приобретения товаров без оформления счета-фактуры.

«Это завязывает руки и принуждает предпринимателей самостоятельно запрашивать или получать необходимые сопроводительные документы: и ЭТТН, и СФ, и так далее», — пояснил он.

Бакытбек Сартмаметов уточнил, что основным источником происхождения товаров являются либо производство, либо импорт.

«Касательно рынков «Дордой» и «Кара-Суу», те предприниматели, которые там торгуют оптом, сами лично не импортеры. Импортерами выступают компании, оказывающие им услуги. Они выступают заказчиками, оплачивают товары, но фактически привозятся на имя другой компании», — добавил он.

Бакытбек Сартмаметов отметил, что такие компании зачастую требуют дополнительную доплату за оформление документов.

«Я не помню в каком проценте, но такие доплаты есть. Это нужно, чтобы оформить официальные документы. По сути, основные поставщики страны — это «Дордой» и «Кара-Суу», но они тоже зависят от посредников. Чтобы выписать документы, они должны получить их у карго-компаний, на имя которых приходят эти товары. Если посредники делают наценку, а затем ее перекладывают на предпринимателей, то происходит последовательное повышение цен», — объяснил Бакытбек Сартмаметов.

Когда упростят ЭТТН

Глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев предположил, что в ближайшее время примут важные документы, которые значительно упростят работу бизнеса. По его словам, это не займет много времени, и, возможно, с начала 2025 года предприниматели смогут работать в привычном формате.

«По ним бизнесу будет легче. И с учетом того, что президент уже озвучил видение, а также то, что в комитете Налоговый кодекс прошел во втором-третьем чтении, я думаю, что до конца года в него успеют внести поправки. Надеюсь на это», — сказал Сергей Пономарев.

«Если подготовить необходимое постановление и сократить этот список товаров на ЭТТН, это, наверное, не займет много времени. С нового года можно объявить, что этот перечень документов будет упрощен для конкретных категорий товаров, а для всех остальных не будет применяться. Если подготовиться, то, наверное, месяц при желании», — объяснил Бакытбек Сартмаметов.

Он подчеркнул, что в случае принятия упрощений, государству стоит рассмотреть вопрос ответственности тех, кто не смог соблюсти нормы, принятые в рамках налоговых реформ.

«Предпринимателей нужно освободить от ответственности, потому что они физически не могли выполнить требования», — добавил Бакытбек Сартмаметов.

Глава МДС Аскар Сыдыков отметил, что бизнесу важно вернуть устойчивость.

«Предприниматели до сих пор не понимают, какой результат принесла система и какой эффект она имела для экономики страны», — заключил он.