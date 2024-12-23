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Власть

Президент поручил пересмотреть применение ЭТТН и смягчить налоговую политику

Президент Садыр Жапаров поручил председателю кабмина Адылбеку Касымалиеву и главе Налоговой службы Алмамбету Шыкмаматову провести тщательный анализ ЭТТН и рассмотреть возможность применения этого механизма только к крупным товарам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

«Налоги не должны превращаться в чрезмерное бремя для народа», — цитирует он Садыра Жапарова.

В связи с этим президент подчеркнул целесообразность разработки фискальной политики, которая не станет дополнительным бременем для народа и не увеличит долю теневой экономики.

Особое внимание уделяется текущим проблемам, с которыми сталкиваются представители торговли на рынках, в магазинах и киосках.  

«Ответственные сотрудники будут своевременно предоставлять информацию Садыру Жапарову», — сообщил Аскат Алагозов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315151/
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