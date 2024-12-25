Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев провел совещание в Государственной налоговой службе (ГНС). Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

На совещании обсуждались актуальные вопросы борьбы с коррупцией в налоговой сфере, ход внедрения электронных товарнотранспортных накладных (ЭТТН), устранение проблем, связанных со сдачей отчетности, работа электронных систем и другие важные темы.

Адылбек Касымалиев поставил перед ГНС ряд задач, особо подчеркнув необходимость обеспечения полной прослеживаемости бюджетообразующих товаров и выполнения плана на 2024–2025 годы.

Глава кабмина заявил о недопустимости отмены ЭТТН, но добавил, что будет проведена работа по упрощению данного процесса и изучена возможность пересмотра списка товаров, для которых требуется использование ЭТТН.

Он также указал на важность создания благоприятных условий для налогоплательщиков и обеспечения эффективной работы ГНС в части противодействия коррупции и повышения прозрачности налогообложения.

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Адылбек Касымалиев поручил оперативно устранять проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели при сдаче отчетности, такие как очереди и сбои в работе электронных систем.

По итогам совещания глава кабмина поручил провести всесторонний анализ деятельности фискального органа.

Распоряжением кабмина будет создана спецкомиссия для анализа внедрения и упрощения процедур ЭТТН, а также подготовки рекомендаций по улучшению работы ГНС.

Отметим, 23 декабря на заседании комитета по бюджету, экономической и фискальной политике глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов выступил с предложением отменить электронную товарнотранспортную накладную (ЭТТН) в ее текущем виде.