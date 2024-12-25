Фото из интернета. Доллар вторую неделю находится на одной отметке — 87 сомов

Официальные курсы российского рубля, тенге и юаня выросли по отношению к сому, евро — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,86 сома, продают — по 87,35 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,0 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,97 сома, продают — по 90,94 сома. Официальный курс — 90,4409 сома (снижение — 0,22 процента).

Российский рубль подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,859 сома, продают — по 0,89 сома. Курс Национального банка — 0,8618 сома (рост — 1,87 процента).

Курс казахского тенге за сутки также вырос. Сегодня его покупают по 0,1153 сома, продают — по 0,184 сома. Официальный курс — 0,1685 сома (рост — 1,44 процента).

Китайский юань немного подорожал. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают — по 12,3 сома. Официальный курс — 11,9198 сома (рост — 0,01 процента).