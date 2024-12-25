Официальные курсы российского рубля, тенге и юаня выросли по отношению к сому, евро — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,86 сома, продают — по 87,35 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,0 сома (без изменений).
Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,97 сома, продают — по 90,94 сома. Официальный курс — 90,4409 сома (снижение — 0,22 процента).
Российский рубль подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,859 сома, продают — по 0,89 сома. Курс Национального банка — 0,8618 сома (рост — 1,87 процента).
Курс казахского тенге за сутки также вырос. Сегодня его покупают по 0,1153 сома, продают — по 0,184 сома. Официальный курс — 0,1685 сома (рост — 1,44 процента).
Китайский юань немного подорожал. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают — по 12,3 сома. Официальный курс — 11,9198 сома (рост — 0,01 процента).
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Национальный банк КР в декабре провел две интервенции. Всего на валютном рынке он реализовал $139,7 миллиона.
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С начала 2024 года НБ КР провел 25 валютных интервенций: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 12 — по продаже на общую сумму $622 миллиона 550 тысяч.
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В 2023 году НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.