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Экономика

Из стратосферы на землю. Какими экономическими событиями запомнился 2024 год

Открытие 100 промышленных и социальных объектов к 100 летию Кара-Киргизской автономной области, «прыжок барса», налоговая реформа... Какие экономические события в Кыргызстане стали наиболее значимыми в 2024 году? Редакция 24.kg вспомнила самое главное.

Поправки в Налоговый кодекс

2 февраля 2024 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс». Они вступили в силу задним числом — с 1 января 2024-го, но с некоторыми исключениями. О том, как обновленный Налоговый кодекс повлиял на бизнес и какие сложности он создал для предпринимателей, подробно рассказала юрист Таттуубубу Эргешбаева.

Экономику в стратосферу!

В мае теперь уже бывший глава кабинета министров Акылбек Жапаров пообещал запустить «нашу ракету» (экономику) Кыргызстана в «стратосферу» и достичь показателя в $200 миллиардов к 2050 году. Однако, несмотря на столь амбициозные заявления, у правительства пока есть лишь планы до 2030 года. Большая часть которых опять-таки озвучивалась только Акылбеком Жапаровым.

Санкции против банков России ударили и по Кыргызстану

В августе практически все коммерческие банки Кыргызстана объявили о прекращении сотрудничества с российскими, такими как «Сбербанк», «МТС Банк» и «Тинькофф Банк», поскольку они оказались в санкционном списке США и их союзников по Евросоюзу.

Утильсбор в Кыргызстане

В середине августа в Кыргызстане приняли закон об утильсборе. Это обязательный платеж для производителей и импортеров как внутри страны, так и за ее пределами, для тех, кто не предусмотрел утилизацию отходов своего производства. Кабмин определил ставки, с ними можно ознакомиться в материале ниже, а сравнить ставки с соседними странами по ссылке.

Добываем уран или титан?

В сентябре экс-глава кабинета министров Акылбек Жапаров дал старт освоению месторождения титаномагнетита в Кызыл-Омполе. По предварительным оценкам правительства, запасы титана на месторождении составляют 13 миллионов тонн, а содержание урана — менее 1 процента. Правительство ожидает, что от разработки титана страна получит $88 миллиардов прибыли. Правда, откуда взялись такие цифры, по традиции объяснять не стали.

Не стратосфера, а прыжок барса

После начала проекта на Кызыл-Омполе Акылбек Жапаров на научной конференции заявил, что экономика Кыргызстана совершила «прыжок барса». Поскольку в 2023 году рост ВВП составил 8,7 процента, а его номинальный объем превысил 1,2 триллиона сомов. По прогнозам в 2024 году валовый продукт страны достигнет 1,5 триллиона сомов. Кстати, некоторые депутаты выразили сомнения в приводимых кабинетом министром цифрах развития экономики.

Рынок и канал. 100 объектов к 100 летию

Бывший глава кабмина Акылбек Жапаров пообещал к 100-летию с основания Кара-Киргизской автономной области в 2024 году открыть 100 промышленных и 100 социальных объектов. Открывали много, часть с помпой и участием президента. Но возник вопрос, почему в этот список попали муниципальный скотный рынок, работы по реабилитации ирригационных каналов и новые административные здания различных государственных структур.

Очередной рекорд ВВП

В октябре 2024-го темп рост экономики ускорился до рекордных 9,6 процента. Валовый продукт достиг 1 триллиона сома. Рост обеспечили товарное производство, сфера услуг и налоги на продукты.

Логистический город возле Бишкека

Власти дали старт строительству торгово-логистического города «Манас». Он расположен недалеко от Бишкека. Проект развернется на 700 гектарах и оценивается в $4,2 миллиарда. Первый этап обойдется в $700 миллионов.

Переводы без комиссии

С конца ноября Нацбанк запретил коммерческим банкам взимать комиссию за переводы. Ограничение продлится до 31 декабря 2025-го года. Сделали это для того, чтобы облегчить повседневные финансовые операции для граждан. Не обошлось и без исключений...

Запрет на немаркированное топливо

В октябре в Кыргызстане началась обязательная маркировка топлива. С 1 января 2025 года начнет действовать запрет на оборот немаркированного бензина и дизеля. Это делают, чтобы снизить нелегальный оборот топлива и повысить качество горючего. Власти ожидают, что мера также увеличит поступления акцизного налога в бюджет.

Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан

В декабре кабинет министров выделил 44 гектара земли под строительство магистрали. Согласно договоренности, доля Кыргызстана в проекте составит 24,5 процента, столько же получит Узбекистан, а контрольный пакет — 51 процент будет принадлежать Китаю. Летом страны подписали трехстороннее соглашение по проекту. Узбекистан уже начал подготовку к реализации проекта на своей территории.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314909/
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